СМИ: На свою голову Запад превратил «СП-2» в «энергетическое оружие Путина»

Российский газопровод «Северный поток-2» еще не заработал, но уже себя окупил.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит «Комсомольская правда».

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«Можно считать, что «Северный поток-2» уже окупился, не перекачав в Германию еще ни одного кубометра газа. Во всяком случае, для нашей страны и «Газпрома». Пусть косвенно, в силу сочетания целого ряда причин, но окупился», – пишет газета.

Как показала отчетность «Газпрома» за первые три квартала этого года, чистая выручка компании от продажи газа в Европу выросла более, чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го – до почти 39 миллиардов долларов США. При этом чистая прибыль за аналогичные периоды в сравнении увеличилась в 5 раз.

«Страны Европы, отказавшись от долгосрочных контрактов, были вынуждены платить по биржевым ценам, которые в этом году скакнули на редкость высоко. При этом, экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на 14%, а рост средней цены составил 87%. Средняя цена поставки тысячи кубометров в дальнее зарубежье выросла почти вдвое, со 129 долларов до 241. То есть, разница составила 112 долларов за тысячу кубов, что при объеме 175,7 млрд. кубометров дало дополнительную выручку в 19,6 млрд. долларов США», – отмечает издание.

«А какова у нас гигантская стоимость «Северного потока-2»? Страшно сказать, около 11 миллиардов тех самых долларов. Причем половину на строительство давали иностранные компании-участники проекта. То есть половина расходов на них, а выручка вся наша. Хорошая арифметика!», – считает автор.

Также он указывает, что противодействие проекту продолжает поддерживать биржевые цены на газ на невиданных доселе высотах — плюс-минус 1000 долларов за 1000 кубов.

«И чем дольше будет идти свистопляска с «СП-2», тем больше Европу будет лихорадить не от холода, а от цен на газ. А денежку будет получать «Газпром», – подчеркивает издание.

Также газета соглашается, что «СП-2» стал «не просто политическим, а и вовсе «энергетическим оружием» Путина.

«Вот только в оружие его превратил сам Запад. Смотрите, республиканцы бойкотируют принятие оборонного бюджета США из-за отсутствия санкций против «СП-2» (в конце концов, демократы отступили, но каково им сейчас чувствовать горечь поражения, и от этого их чувства к республиканцам теплее не стали), в правительстве ФРГ «зеленые» цапаются с социал-демократами, Германия пытается освободиться от шантажа США по этому вопросу и в немецком политикуме нарастает недовольство американской политикой.

Всего этого раздрая не было бы и в мечтах, если бы «СП-2» просто построили и запустили в эксплуатацию, как всякий коммерческий трубопровод, каким он и является на самом деле. Но именно на Западе его политизировали, демонизировали, именно там сами они сделали его оружием, а сейчас, готовясь к поражению от его применения, кричат: «Ой, больно! Ой, холодно!», – резюмирует «КП».

Как сообщал «ПолитНавигатор», немецкий аналитик считает, что ситуация по «СП-2» близка к развязке, но при этом он не исключает принятия в Германии самых глупых решений.