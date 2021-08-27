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27.08.2021 19:43 (Мск), Рим, Константин Серпилин
 
Афганистан, Война, Дзен, ЕС, Италия, Кризис, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, терроризм
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Глава МИД Италии просит Россию спасти Европу от Афганистана

Россия должна помочь Западу разрешить серьёзный кризис в Афганистане и оградить Европу от растущей...

Россия должна помочь Западу разрешить серьёзный кризис в Афганистане и оградить Европу от растущей «азиатской угрозы».

Об этом в ходе пресс-конференции в Риме заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу выразить своё решительное осуждение тех терактов, которые прогремели в Кабуле, в аэропорту, где наш итальянский персонал занимался операциями эвакуации. Хотел бы от лица правительства выразить скорбь в отношении афганцев и морских пехотинцев, которые пострадали.

И я уверен, что Москва в этом контексте является важнейшим игроком, чтобы решить эту кризисную ситуацию. Только глобальное и взаиморазделённое действие может быть эффективным в отношении новых властей Кабула.

Эта страна не должна стать укрытием для терроризма. Нам необходимо также подумать, каким образом управлять миграционными потоками из Афганистана.

По всем этим темам мы переговорили с министром Лавровым. Я сказал, что необходим глобальный разделённый подход, только он позволит нам вести диалог с новыми властями Кабула», – сказал он.

На это министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил, что Афганистану необходимо помочь как можно скорее востановить нормальную государственность.

«Мы присоединяемся к осуждению террористических актов, к соболезнованиям в адрес семей погибших. И видим дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они без задержек организовали инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны», – отметил он.

Также Сергей Лавров добавил, что в ходе переговоров министры затронули последствия возникшей ситуации и проблему беженцев – Западу пора понять, чем заканчиваются его попытки насаждения «демократии».

«Урок надо извлекать – после Ирака, Ливии, а теперь и после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны. Очень надеюсь, что хоть с третьего раза такой вывод можно закрепить в сознании политиков, которые рассматривают дальнейшие действия на чужих просторах.

Для нас принципиально обеспечить безопасность наших южных рубежей и наших союзников в Центральной Азии», – подчеркнул министр.

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