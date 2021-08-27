Глава МИД Италии просит Россию спасти Европу от Афганистана

Россия должна помочь Западу разрешить серьёзный кризис в Афганистане и оградить Европу от растущей «азиатской угрозы».

Об этом в ходе пресс-конференции в Риме заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу выразить своё решительное осуждение тех терактов, которые прогремели в Кабуле, в аэропорту, где наш итальянский персонал занимался операциями эвакуации. Хотел бы от лица правительства выразить скорбь в отношении афганцев и морских пехотинцев, которые пострадали.

И я уверен, что Москва в этом контексте является важнейшим игроком, чтобы решить эту кризисную ситуацию. Только глобальное и взаиморазделённое действие может быть эффективным в отношении новых властей Кабула.

Эта страна не должна стать укрытием для терроризма. Нам необходимо также подумать, каким образом управлять миграционными потоками из Афганистана.

По всем этим темам мы переговорили с министром Лавровым. Я сказал, что необходим глобальный разделённый подход, только он позволит нам вести диалог с новыми властями Кабула», – сказал он.