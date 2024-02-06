Глава МИД Молдовы готов потерять честь ради России

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Первый молдавский министр иностранных дел Михай Попшой работает уже неделю. Дело в том, что его предшественники назывались министрами иностранных дел и евроинтеграции, но под назначение Попошоя для евроинтеграции создали отдельное бюро и поставили руководить им советницу президента Майи Санду.

Может быть поэтому сразу после назначения новый министр вспомнил о том, что ему запрещен въезд в РФ. Он попал в список в августе прошлого года, когда Кишинев по откровенно надуманной причине выслал из Молдовы 45 российских дипломатов.

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«Мне интересно, как отреагирует МИД Российской Федерации. Это их решение… Есть международная норма, что дипломаты, несмотря на все противоречия, должны найти способ для диалога и должны иметь право на это. Каким будет решение Москвы, не знаю», – заявил Попшой в одном из телеэфиров.

Он ринулся опровергать сообщения СМИ о том, что теперь молдаванам придется оформлять в Россию визы, после того, как прозападное правительство Молдовы отменило очередной договор в рамках СНГ. Попшой назвал такие сообщения «ложью и спекуляцией».

В МИД РФ отреагировали на активности Попшоя.

«Помню, как Михай Попшой примерно летом прошлого года, когда он был вице-спикером парламента, заявил в соцсетях буквально следующее, что для него честь быть в одном ряду со многими хорошими людьми, которые больше не смогут в Россию поехать. То есть получается сейчас ему интересно, обесчестят ли его?», – сыронизировала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она заверила, что Москва готова решать с Кишиневом накопившиеся проблемы, но возможно не при президенте Санду.

В искренность желания нового министра наладить отношения с Россией не верят и молдаване.

«Он не хочет восстанавливать разрушенные отношения с Москвой. Эта жалкая имитация «сотрудничества» накануне выборов рассчитана на пророссийскую аудиторию Молдовы. А сейчас он потащился в Бухарест, чтобы доложить кураторам про свою «гениальную» идею обмана избирателей. Да и что этот дурень может сделать, когда президентка Санду не сбавляет антироссийскую риторику?», – вопрошает в своем тг-канале оппозиционный молдавский олигарх Илан Шор.

Молдавский политолог Илья Киселев недоумевает, зачем Попшой обратился в Россию, страну, которая по мнению президента Санду, ведет против Молдовы «гибридную войну».

«Это уже получается какой-то каминг-аут или признание в шизофрении. Или, может быть, Попшой решил извиниться за все те гадости, которые наша власть постоянно говорит о России? Извиниться, а заодно сообщить, что разблокирована ретрансляция российских каналов в Молдове, что опять можно будет заходить на российские сайты без VPN, что в Молдове перестанут вытеснять из всех сфер русский язык, так, домнул Михай?», – пишет Киселев.

Тестом для нового молдавского министра стали президентские выборы в России. Он наотрез отказался открывать избирательные участки в Приднестровье, где компактно проживают 200 тысяч граждан РФ. Более того, и в самой Молдове Попшой разрешил открыть только один участок – в посольстве в Кишиневе, потому что невозможно запретить.

По сути, молдавские власти блокируют участие приднестровцев в российских выборах. В Кишинев они точно не поедут, ведь в Молдове принят закон о сепаратизме, который позволяет возбудить уголовное дело на каждого гражданина ПМР.