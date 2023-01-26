Глава МИД Сербии: Белград может ввести санкции против Москвы, если это будет отвечать нашим интересам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербия может изменить свой курс и ввести санкции против России, что является одним из ключевых требований Брюсселя к Белграду, ради прогресса в переговорах о членстве в ЕС.

Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью изданию Euractiv, опубликованном 25 января, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Дачич сказал, что Сербия, кандидат в члены ЕС с 2012 года, руководствуется, в первую очередь, оценкой того, что в данный момент в её интересах.

«Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины, и мы так проголосовали в международных органах. Введем ли мы санкции против России – это другой вопрос. Это не вопрос времени или сроков, это вопрос наших политических и экономических интересов», – сказал глава дипломатии Сербии.

Дачич напомнил, что после присоединения Крыма к России в 2014 году Сербия не присоединилась к западным санкциям, «потому что мы посчитали, что это не будет в наших интересах».

«Если что-то изменится в ущерб интересам Сербии, то и наше решение будет адаптировано к этому, потому что мы будем оценивать в каждый момент, какое решение является лучшим для нашей экономики, для нашей репутации в мире и для граждан Сербии», – сказал он.

Этот же тезис глава МИД Сербии повторил и 26 января в ходе визита в Турцию.

«Было бы некорректно, если бы Сербия ввела санкции против России именно сейчас, это было бы во вред нашим интересам. Но это не значит, что мы не будем четко заявлять, что не поддерживаем нарушение территориальной целостности Украины, и не будем помогать Киеву, чем сможем», – подчеркнул Дачич на пресс-конференции в Анкаре.

Местные комментаторы отмечают, что фактическая смена курса Белграда по отношению к Москве становится всё заметнее. Так, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, присутствовавшая 25 января на открытии редакции «EURACTIV Сербия» в Белграде, говорила о «российской агрессии против Украины». Это формулировка, которую высшие представители власти Сербии раньше не использовали.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в последнее время президент Сербии Александр Вучич больше не гарантирует, что его страна не введёт санкции против РФ.