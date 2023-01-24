Вучич: Европа находится в состоянии войны, и Запад не пощадит Сербию, чтобы уничтожить Россию

Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы там ни говорили, а Сербия в российско-украинском конфликте является жертвой коллективного Запада. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации в связи с ультиматумом США и ЕС относительно Косово.

По словам Вучича, представители Запада заявили, что, если Сербия не примет так называемый «немецко-французский план нормализации отношений между Белградом и Приштиной», предусматривающий фактическое признание независимости «Республики Косово», то страна потеряет безвизовый режим с ЕС и все западные инвестиции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все страны-члены Евросоюза, включая те пять стран ЕС, которые не признают одностороннее провозглашение независимости «Республики Косово», поддержали на совместном заседании французско-немецкий план по Косово, который должен стать новой платформой для переговоров Белграда и Приштины.

«Мы никак не участвовали в составлении этого плана, с нами никто не консультировался. Все государства-члены ЕС, в том числе те пять стран, не признавшие «Республику Косово», приняли его. План предполагает, что мы не будем препятствовать вступлению Косово в ООН», – сказал Александр Вучич накануне вечером в своем обращении.

В случае отказа принять новый план, который открывает Приштине путь во все международные структуры, в самые кратчайшие сроки Сербия лишится безвизового режима с ЕС, будет остановлен процесс евроинтеграции, а позднее из страны будут выведены все иностранные инвестиции, как это случилось с Россией.

«Был бы вопрос недель, когда бы нам отменили безвизовый режим, а потом прекращение и вывод инвестиций из Сербии, как это сделали с Россией. Всего за 15 дней более 90% инвестиций вывели из России. У нас благодаря иностранным инвестициям трудоустроены более 200 тысяч человек, просто имейте в виду, что из этого мы оплачиваем зарплаты и пенсии из бюджета», – подчеркнул Вучич.

«Моя обеспокоенность еще больше из-за того, что ситуация на Украине будет и далее усугубляться и расширяться. Вы сейчас видите, что это уже не только Россия и Украина. Боюсь, как бы это не распространилось на другие территории, а особенно боюсь, чтобы не было на нашей территории. В таких условиях подобные требования будут все сильнее выставляться в адрес Сербии», – отметил президент Сербии.

«Что меня беспокоит, так это то, что рационального подхода к решению проблем больше нет. Я видел это на встрече с «большой пятеркой» (посланниками США, ЕС, Италии, а также французского президента и немецкого канцлера – прим. ПН). Что бы я ни говорил и какие бы ни приводил факты, никто не хотел меня слушать. Разум больше не играет никакой роли. У них есть своя повестка дня, и это – поражение России, и по дороге все, кто попадется им на пути, будут зачищены», – продолжил он.

При этом Александр Вучич дал понять, что не собирается решать проблему Косово и Метохии военным путём (следовательно, выбирать радикальный сценарий против требований Запада).

«Выйдем из этих иллюзий о том, что мы самодостаточны в мире, и что мы не видим, что происходит вокруг нас. Мы должны понять, в чем наша сила и в чем их сила. Напомню, Милошевич считал, что на Сербию из-за Косово и Метохии не упадёт ни одна бомба. Он думал, что бомбы не упадут, а потом ему понадобилось пару дней, чтобы понять, что бомб падает много. Меня избрали президентом, потому что 60% женщин проголосовали за меня, когда я пообещал сохранить мир и стабильность. Моя цель – спасти граждан Сербии и государство Сербия», – подчеркнул Вучич, в очередной раз повторив, что не желает, чтобы «дети возвращались в гробах».

«Сербия должна говорить, должна участвовать в диалоге, должна продолжать европейский путь не потому, что я обожаю их лицемерие о любви к резолюциям и декларациям ООН, а для того, чтобы мы не оказались в изоляции», – сказал Вучич.

«Мы ничего не подписывали, и нигде нет наших инициалов, нас просто поставили перед фактами», – отметил сербский лидер и добавил, что, когда дело дойдет до этого, парламент и общественность будут проинформированы.

Александр Вучич пообещал, что в ближайшие дни пригласит всех представителей парламентских групп, и проинформирует их о том, как прошли переговоры, что за всем стоит, и попросит парламент и правительство сыграть более значимую роль.

Отвечая на вопрос журналистов относительно введения санкций против России, чего тоже требует Запад, Вучич риторически сказал:

«Оппозиция лгала, заявляя, что я введу санкции против России. Вот наступило 23 января. Прошло 334 дня, а Вучич до сих пор не ввёл санкции».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии в комментарии американскому агентству Bloomberg заявил: «Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется».