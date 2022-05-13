Глава МИД Сербии: четыре страны отозвали признание независимости Косово

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Министр иностранных дел Никола Селакович заявил, что передал президенту Александру Вучичу ноты четырех стран, которые отозвали признание Косово.

Это произошло после заседания Совета национальной безопасности Сербии, темой которого стала подача просьбы о включении в состав Совета Европы самопровозглашенного государства Косово, непризнанного в мире, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совет национальной безопасности уполномочил президента Вучича информировать общественность о рассматриваемых странах, когда он сочтет это необходимым», — сказал Селакович.

Этим жестом, по словам министра, Сербия хочет дать шанс государствам-членам Совета Европы не инициировать в июне процедуру приема Косово в эту организацию.

«Таким образом, мы хотим показать нашу готовность к диалогу и достижению решения путем диалога, а не в одностороннем порядке», — сказал Селакович.

Также глава МИД сообщил, что разведывательным службам страны стало известно, что как минимум две крупные страны работают над тем, чтобы оказать Приштине серьезную материально-техническую поддержку в кампании за новые признания, а также остановить кампанию Сербии по отзыву признаний.

Селакович отметил, что правительство Сербии будет продолжать яростно бороться и работать над отзывом признаний провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово, и что в этой борьбе оно будет руководствоваться государственными и национальными интересами, сообщает Tanjug.

Министр сказал, что Сербия находится в очень сложной ситуации, потому что государство и руководство подвергаются большому давлению, с помощью которого некоторые страны хотят обеспечить добровольное согласие страны с нарушением ее территориальной целостности, разрушением международного публичного права и порядка в ущерб себе.

«Поскольку некоторые подвергали сомнению аргумент президента относительно действительности Вашингтонского соглашения, я вынужден указать, что правительство США через заявление Госдепартамента о первой годовщине Вашингтонского соглашения ясно дало понять, что позиция США остается в силе. Это заявление призвало Белград и Приштину соблюдать соглашение», — сказал Селакович.

По его словам, подав официальный запрос о приеме Косово в Совет Европы, Приштина показала, что не уважает это соглашение и данное слово, а также позицию государства, принявшего соглашение и участвовавшего в нем.

Селакович указал, что Приштина четко показала, что не намерена добиваться какого-либо решения путем диалога.

«Нас ждут бурные и важные дни, президент ожидает визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля, и было объявлено, что 23 июня состоится конференция по Западным Балканам, которую примет Эмануэль Макрон. Затем идут очень важные переговоры о цене на газ с Россией, и при всем при этом продолжается наша дипломатическая борьба за защиту наших государственных и национальных интересов», — заключил Селакович.