Глава МиД Сербии намекнул, что вслед за Украиной может полыхнуть на Балканах

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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что стремление албанцев к «Великой Албании» таит в себе угрозу, аналогичную украинскому кризису.

Об этом Дачич рассказал KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава сербского МИД заявил, что часть международного сообщества, хотя и «видит это своими глазами, но не верит своим глазам, то есть игнорирует».

«Вы видите, что проблему «Великой Албании» никто не афиширует и никто ее не осуждает. При этом она приобретает определенное значение, поскольку становится легитимной целью, за которую борются все албанские политические партии, независимо от того, находятся ли они в Косово, Албании, Северной Македонии, Черногории или на юге Сербии», – заявил Дачич.

Словно в подтверждение слов сербского министра боевики так называемого «спецназа МВД Косово» сделали общий снимок в албанских головных уборах – кече, на фоне символики террористической «Армии освобождения Косово» (Ushtria Çlirimtare e Kosovës – UÇK). При этом вслед Прешево на юге Сербии, 88% жителей которого составляют албанцы и где местный албанский мэр поднял над зданием муниципалитета флаг Албании, аналогичный инцидент произошел и в Буяноваце, где албанцы составляют большинство, но только лишь 26% местных жителей. На этот раз инициатором акции стал местный албанский градоначальник Невзад Лютфиу.

Согласно идее «Великой Албании», к современной Албании должны быть присоединены северо-западные районы Северной Македонии, южные провинции Сербии, включающие Косово и Прешевскую долину, и населённые албанцами южные районы Черногории. Неофициально в Великую Албанию идеологи албанского национализма включают и северные районы Греции, где почти не осталось албанского населения.