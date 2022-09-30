Глава МИД Сербии: В Хорватии фашизм проявляется публично и массово

30.09.2022  16:08 (Мск), Белград  
Оливер Галич.  
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Балканы, Дзен, Нацизм, Политика, Сербия, Хорватия


Хорватия, где левые и правые политические силы соревнуются в экстремизме и заигрывании с усташами [(хорватскими фашистами, сотрудничавшими с Гитлером], должна посмотреть в зеркало и исцелить свои социальные проблемы и противоречия, прежде чем легкомысленно навешивать ярлыки на соседей.

Так глава МИД Сербии Никола Селакович прокомментировал публикацию «Хорватия между трёх мини-фашизмов» в хорватской газете «Экспресс», сопровождающуюся фотографией президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и победительницы недавних выборов в Италии Джорджи Мелони с пририсованными усами Адольфа Гитлера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хорватия, где левые и правые политические силы соревнуются в экстремизме и заигрывании с усташами...

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Глава сербского МИД отметил, что подобные материалы подтверждают уровень лицемерия и самообмана в части хорватского общества. «Страна, где неонацисты расставили таблички [с девизом усташей] в [концлагере времен Второй мировой войны] „Ясеновце”, где запрещена кириллица, где улицы и площади носят имена усташских идеологов и террористов, которая питается ксенофобией и страхом перед соседями, имеет больше всего оснований опасаться самой себя и внутреннего экстремизма», – заявил Селакович.

По словам главы сербской дипломатии, бесспорно, что в Хорватии есть те, кто пытается сохранять антифашистскую традицию.

Однако перед тем, как дорисовывать усики Гитлера на портретах президента Сербии, внука жертвы усташского нацизма, и высших государственных чиновников Венгрии и Италии, в Хорватии должны ответить на вопрос о том, как стало возможным, что в XXI веке хорватская молодежь может пройти парадом в Милане с «зигами» и усташскими лозунгами, отмечено в сообщении МИД Сербии.

«Кто родители этих молодых людей, в каких школах их этому учили и что это за общество, в котором фашизм является не только тайной приверженностью или маргинальным явлением, но и проявляется публично и массово, не только в хорватских городах, но и на улицах других стран?

Вот вопросы, на которые «Экспресс» и другие хорватские газеты должны дать ответ, прежде чем нападать на Сербию, Венгрию или ещё кого-нибудь» – заявил Никола Селакович. Он саркастически добавил, что авторы публикации они должны знать: люди с дорисованными гитлеровскими усиками становятся лишь более популярными в Хорватии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 17 июля 2022 года власти Хорватии запретили Александру Вучичу посетить с частным визитом мемориальный комплекс, действующем на месте бывшего концлагеря «Ясеновац». В этом концлагере, созданном усташами, в 1941-1945 годах было убито более 700 тысяч сербов, а также десятки тысяч евреев и цыган.

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