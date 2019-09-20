20.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика
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Глава МИД Украины: Антироссийские санкции начинают разваливаться

Сегодня наблюдается деградация санкционного механизма, задействованного Западом против России.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил министр иностранных дел Украины Вадими Пристайко.

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«Санкции – это целостный механизм. Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки – это тоже вопрос санкций. Решение ПАСЕ [о восстановлении прав делегации РФ], приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций – все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма. Все это – деградация санкций», – сокрушается министр.

«И мы обеспокоены, когда нам говорят: «Ну как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд еще на полгода». Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться», – говорит Пристайко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что антироссийские санкции Запада доживают последние месяцы.

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