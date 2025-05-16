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Российская делегация выступила против присутствия США и Турции сегодня на переговорах в Стамбуле с Украиной, которые должны начаться в 12.30.

Турки покинут зал после приветственного слова. А с представителями Госдепа помощник президента РФ Владимир Мединский проведет отдельные встречи.

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«С точки зрения Москвы, сущностные переговоры должны вести США, а исполнять достигнутые договоренности должна уже Украина. Именно поэтому у переговоров есть как бы иерархия, ступени лестницы — от рабочей, технической до важной политической. На первой ступеньке этой лестницы до украинцев доводится позиция России, на верхних ступеньках переговоры идут с реальными — с точки зрения России — хозяевами ситуации», – поясняет международник Алексей Наумов.

Правда, перед встречей с русскими украинцы получили инструктаж от НАТОвцев: прибывшая из Киева группа чиновников (глава Зе-офиса Ермак, министр обороны Умеров, глава МИДа Сибига) встречались в Стамбуле с дипломатами и представителями разведок Турции, Франции, Германии, США, Великобритании.

«Наблюдается прямо-таки «отеческая опека» Запада над киевским режимом перед переговорами с российской стороной. Целая череда инструктажей, консультаций и тренингов. Без сомнения, кураторы и «душеприказчики» киевского режима очень хотели бы лично присутствовать на переговорах с Россией — не удивительно, что наша делегация выступает категорически против», – пишет экс-депутат Думы Елена Панина.

Сами украинцы признают, что, судя по кадрам из Стамбула, главными там считают американскую делегацию. А еще заметно, что глава МИД Сибига держится очень неуверенно.

«Трое пропустили Рубио вперед. У троих прохода уверенная, а у Сибиги нет. Почему? Когда ты идешь вперед – это показывает в тебе «альфу», а когда идешь «уточкой» – либо ты устал, либо не уверен», – комментирует нацист Назар Приходько из запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО.

Российский телеведущий Роман Бабаян не верит в успех сегодняшних переговоров.

«Их целью заявлен мир, но у всех участников и тех, кто стоит за ними, свое понимание этого мира. У России-это мир навсегда, у Украины – это мир на 5 минут, у Европы-это война до конца, у Штатов-это просто красивое слово».

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