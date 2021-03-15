Глава МИД Украины: «Грохнем нормально оккупанта»

15.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В этом году Украина планирует проводить много мероприятий, посвященных Крыму, который киевский режим продолжает считать своими регионом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У нас вообще в этом году будет очень много Крыма. Мы громко вернем его в международную повестку дня и этим не позволим России достичь своей стратегической цели — чтобы о Крыме забыли и воспринимали де-факто ситуацию, которая сложилась. Участвую я и несколько других министров иностранных дел. «Грохнем нормально» оккупанта, расскажем, кто они и что они, и таким образом еще раз привлечем внимание к преступлениям, которые совершает государство-оккупант на территории полуострова», – сказал Кулеба.

Такого рода встречи он называет «элементом мобилизации международного сообщества в деле деоккупации Крыма».

Напомним, что в августе Украина планирует провести саммит так называемой «Крымской платформы» с участием иностранных делегаций. В Москве в ответ жестко предупредили, что такого рода мероприятия будет расцениваться как посягательство на суверенитет и территориальную целостность, а также угрозу агрессии для двух субъектов РФ.