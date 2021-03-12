«Посягательство на суверенитет и агрессия». Москва жестко предупреждает Киев

12.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Российская Федерация расценивает озвученное в рамках так называемой «Крымской стратегии» намерение «деоккупировать» Крым как недопустимую угрозу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «РИА Новости» заявил информированный источник в Москве.

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«Расцениваем эту стратегию как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ», – подчеркнул собеседник агентства.

Он также добавил, что это касается не только Украины, но и стран, которые примут участие в украинском мероприятии.

.«Будем рассматривать участие каких-либо стран в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность РФ», – уточнил источник.

Ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал так называемые «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: принятая СНБО стратегия «деоккупации» и «реинтеграции», объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа» и «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.

Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа. Украина предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Германии, США, Канаде и ряду других стран.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский политолог опасается, что игра в «Крымскую платформу» не вернет полуостров и добьет Украину.

При этом в МИД Украины признали, что ряд ведущих мировых стран игнорируют так называемую «Крымскую платформу».