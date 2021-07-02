02.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Китай, Колониальная демократия, Политика, Украина
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Глава МИД Украины не смог ответить на обвинения в позорном провале с Китаем

Новости УкраиныГлава МИД Дмитрий Кулеба сегодня в Верховной раде во время «часа вопросов к правительству»...

Глава МИД Дмитрий Кулеба сегодня в Верховной раде во время «часа вопросов к правительству» не смог четко ответить на обвинения по поводу того, Украина отозвала свою подпись под инициированным Западом заявлением о дискриминации уйгуров в Китае.

«У меня вопрос к министру иностранных дел относительно отзыва совместного заявления по ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян, касающегося геноцида уйгурского народа. Украина отозвала свою подпись, Associated  Press  сообщила, что этого потребовал официальный Китай. В то же время большинство азиатских медиа подаёт новость так, что официальный Китай приветствует отзыв подписи Украиной под заявлением, которое подписало более 40 стран, среди которых – страны Евросоюза, США, которые являются стратегическим партнером Украины, и что это считается свидетельством отказа Украины от стратегического курса в Евросоюз. Это сумасшедший удар по геополитическим интересам Украины», – потребовала объяснений «порохоботка» София Федына.

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«Во-первых, ничто не может повернуть курс на европейскую евроатлантической интеграцию Украины. Во-вторых, Украина последовательно выступает за соблюдение прав человека и защиту прав человека во всем мире.

Что касается затронутого вами вопроса, то мы пребываем в консультациях с нашими западными партнерами и с Китайской Народной Республикой. Когда эти консультации будут завершены, я буду рад предоставить вам официальную позицию по этому вопросу», – промямлил в ответ Кулеба.

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