Глава МИД Украины пообещал выгрызть из Германии танки

Анатолий Лапин.  
24.01.2023 16:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Украина все равно добьется выделения ей основных боевых танков «Леопард» от Германии.

Об этом в эфире ТСН заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина все равно добьется выделения ей основных боевых танков «Леопард» от Германии. Об этом...

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По словам Кулебы, до этого момента Украине осталось «сделать последние полшага».

«Мы уже получили британские «Челленджеры», о которых когда-то говорили, что это невозможно. Мы уже получаем французские танки, легкие пока что, мы слышим, что Франция раздумывает над предоставлением нам танков «Леклер». Я не сомневаюсь, что и «Леопарды» к нам доедут, мы находимся в финальной стадии», – сказал министр.

«Если мы посмотрим на историю вопроса, то предоставление каждого типа оружия для Украины было для Германии проблемным. Сначала они вообще отказывались предоставлять оружие, потом мы выгрызали из них гаубицы, потом выгрызали системы ПВО, выгрызали «Мардеры» – такая страна, есть специфика и надо ее учитывать. Но в конце концов мы всегда получали необходимые результаты. И в этот раз также получим», – заявил Кулеба.

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