Глава МИД Венгрии: Руководство ЕС демонстрирует симптомы венгрофобии 

Оливер Галич.  
14.01.2023 16:27
  (Мск) , Будапешт
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Венгрия, Дзен, ЕС, Общество


Намерения Еврокомиссии заблокировать выделение средств венгерским университетам в рамках программы обмена студентами Erasmus являются венгрофобией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора». 

На пресс-конференции в Будапеште 13 января после встречи с министром национального образования Турции Махмутом Озером Сийярто назвал подобные действия Брюсселя неприемлемыми и необоснованными. Комментируя очередные претензии со стороны Еврокомиссии, Сийярто заявил, что у европейских чиновников начинают проявляться «новые симптомы венгрофобии». 

Намерения Еврокомиссии заблокировать выделение средств венгерским университетам в рамках программы обмена студентами Erasmus являются...

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«Думаю, что это грубое проявление двойных стандартов», – сказал министр. Он подчеркнул, что требования Еврокомиссии исключить из состава руководства венгерских вузов государственных служащих и политиков не имеют под собой оснований. «В наблюдательных советах западноевропейских университетов присутствуют люди с государственными должностями, а в Венгрии это преподносится как проблема», – пояснил Сийярто, добавив, что правительство страны выполнило все требования Еврокомиссии, касающиеся недопущения конфликта интересов на госслужбе. 

«Мы не допустим, чтобы венгерские студенты стали жертвами какого-либо решения Брюсселя, поэтому, если не удастся прояснить эту странную ситуацию, мы будем выплачивать им стипендии из своего бюджета», – сказал глава МИД Венгрии. 

Как сообщал «ПолитНавигатор», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США однозначно выигрывают от конфликта на Украине, а в экономическом плане больше всего страдают европейцы.

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