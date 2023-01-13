Орбан: Америка наживается на войне, а больше всех в проигрыше Европа

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что США однозначно выигрывают от конфликта на Украине.

По его мнению, в экономическом плане больше всего страдают европейцы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше всех пострадали от неправильной санкционной политики и войны европейцы. Америка однозначно наживается на войне, а Европа теряет. Что касается России, то до сих пор спорно, выигрывают они или проигрывают сейчас, но если говорить именно о деньгах, то не так уж и много проигрывают. В целом, в экономическом смысле, можно с уверенностью сказать, что единственный, если точнее, то самый большой проигравший во всём этом конфликте, – Европа», – заявил Орбан 13 января в эфире радио «Кошут».

Он также заявил, что у Евросоюза не хватает смелости признать, насколько неверна политика санкций против России.

«Венгрия не в силах изменить образ мышления крупных стран, и политика санкций против России, вероятно, будет продолжаться, несмотря на то, что она не показывает никакой эффективности», – добавил он.

Ранее Орбан заявлял, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена платить за них в пять-десять раз больше. При этом сама Венгрия получает российские газ и нефть по долгосрочным контрактам, причём именно благодаря позиции Будапешта трубопроводные поставки российской нефти в страны ЕС выведены из-под эмбарго и санкций.

Как сообщал «ПолитНавигатор», между Венгрией и Украиной существует «холодная вражда», которая, по мнению британских СМИ, «подрывает единство ЕС в борьбе против России».