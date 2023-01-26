Глава МИД Венгрии: Закарпатских венгров «жёстко» мобилизуют и гонят на убой

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Будапешт обвинил Киев в «жёсткой мобилизации» венгров, проживающих в Закарпатье. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это является ещё одной причиной, почему венгерские власти настаивают на необходимости начать мирные переговоры.

Выступая 26 января перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, Сийярто подчеркнул, что именно венгры осознают важность развития мира, поскольку война на Украине происходит в непосредственной близости от них, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жёстким образом это порой происходит. Из них многие погибают», – сказал глава МИД Венгрии.

Он добавил, что «кто-кто, а мы, венгры, знаем, почему так важно, чтобы эта война закончилась».

«Чем дольше продлится война, тем больше страданий мы увидим, тем больше людей погибнет, тем больше людей будут вынуждены бежать, тем больше семей будет разорвано, тем дольше европейские страны будут страдать экономически, тем выше будет инфляция, тем сложнее будет иметь надежную картину будущего энергоснабжения в Европе», – считает Сийярто.

Именно поэтому, по его мнению, международное сообщество должно сосредоточиться на «развитии мира вместо военной риторики».

Он перечислил, к каким последствиям для Венгрии привёл вооружённый конфликт на Украине: более миллиона украинских беженцев пересекли границу Венгрии, война и «неудачные» санкции ЕС против РФ увеличили годовую стоимость импорта энергоносителей с 7 до 17 миллиардов евро, а цены на них стали «заоблачно высокими».

Ранее венгерское издание Pesti Srácok со ссылкой на местных жителей сообщало, что Вооруженные силы Украины планируют набрать десять тысяч человек в Закарпатье после потерь под Соледаром, при этом, в первую очередь, пытаются мобилизовать именно этнических венгров.

А венгерская Газета Metropol писала, что Киев намеренно отправляет подразделения ВСУ, укомплектованные представителями национальных меньшинств, в частности, венграми, в самые горячие бои. По информации этого же издания, власти Украины скрывают тела сотен погибших военных в железнодорожных вагонах-рефрижераторах на границе с Венгрией. Журналисты Metropol утверждают, что большинство солдат, о которых идёт речь, погибли несколько недель назад, а некоторые тела хранятся несколько месяцев, но родственники до сих пор не знают об их гибели.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в МИД Венгрии потребовали от властей Украины прекратить «зверства» против этнических венгров на Закарпатье, «недопустимые» для страны, стремящейся в ЕС.