Глава Минздрава «объяснил», почему Африка обогнала Украину по вакцинации

26.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Глава украинского Минздрава Максим Степанов не смог вразумительно объяснить, почему Украина до сих пор имеет проблемы с вакцинацией от коронавируса, тогда как даже африканские страны одна за другой решают этот вопрос.

Так, в эфире телеканала «1+1» чиновника попросили прокомментировать, почему африканская Гана получила вакцину Pfizer против коронавируса от международного фонда COVAX, а Украина – ещё нет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ответ он начал рассказывать, что в мире есть определенное количество вакцин – это препараты с доказанной эффективностью – Sinopharm, Sinovac, Moderna, Pfizer, AstraZeneca.

«Они прошли первую и вторую стадию. Главная цель, чтобы иммунизировать как можно большее количество граждан страны. Каждая страна борется именно за это», – сказал Степанов и заверил, что никакая страна в мире не может позволить себе вакцинироваться одной вакциной.

«Даже в Израиле была Pfizer и Moderna – две вакцины, которые они законтрактовали. Никакая страна в мире не может позволить себе вакцинироваться одной вакциной, мощностей ни одного производителя вакцин не хватит для всех.

Сейчас вы видите, что происходит. Pfizer срывает поставки, AstraZeneca срывает поставки. Они все откладывают свои поставки. Потому что не хватает мощностей, такой беспрецедентной вакцинации в мире еще не было никогда. Кроме этого, нужно производить другие вакцины. Другие болезни никуда не делись», – оправдывался министр.

«Мы тоже получим Pfizer, мы тоже получим другие вакцины. Более того, эта вакцинация – не просто первый этап. Это же потом будет вторая волна вакцинации. Ни для кого не секрет, что через полгода надо делать еще одну прививку. Теми же препаратами Pfizer, Moderna или другими вакцинами. Поэтому это долгая история», – добавил Степанов.

Отметим, что до Ганы в вопросе вакцинации Украину обогнало Зимбабве.