Глава МВД Сербии: «Если бы Тесла, которого хочет присвоить Хорватия, вернулся туда, то его бы убили»
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на намерение Хорватии разместить лик сербского ученого Николы Тесла на хорватском евроценте.
Вулин напомнил, что 92 родственника ученого были убиты в усташеской Независимой Державе Хорватской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Вулин подчеркнул, что историческим фактом является только то, что Тесла родился в Австрийской империи, которая затем стала Австро-Венгерской, и что если бы после 10 апреля 1941 года, когда была основана Независимая Держава Хорватская, он приехал в свой родной Смилян, то был бы убит, как и его многочисленные родственники.
«Он стал бы 92-м Tеслой, убитым в Смиляне, потому что 91 из них был убит там, – сказал министр, выступая на телеканале Pink. – Теперь хорваты помещают изображение Теслы на свои монеты, представляя его хорватом и американцем, в то время как во время последней войны они сносили его памятники, потому что считали его сербом, точно так же, как сожгли его родной дом, а после восстановили его».
Напомним, ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, когда его страна выполнит все условия для вступления в еврозону в 2023 году, тогда ей, как и другим членам этого валютного союза будет разрешено иметь национальные мотивы на одной стороне евро.
Для Хорватии это будет шаховница (клетчатое поле), карта Хорватии, куна (хорватская монета), Никола Тесла и глаголический алфавит. Премьер уточнил, что шаховница будет фоном, в то время как карта Хорватии будет на монете в два евро, куна – на монете в один евро, фигура Николы Теслы – в 50, 20 и 10 евроцентах и на 5,2 и одном евроцентах – глаголица.
Что интересно, Тесла, как символ был выбран хорватскими пользователями в ходе интернет-опроса, где он обошел многие другие заявленные символы, например город Дубровник.
Спасибо!
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