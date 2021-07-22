22.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, деньги, Дзен, ЕС, История, Политика, Сербия, Хорватия
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Хорваты решили поместить сербского гения на евро

Изображение родившегося на территории современной Хорватии сербского ученого Николы Теслы будет находиться на хорватских...

Изображение родившегося на территории современной Хорватии сербского ученого Николы Теслы будет находиться на хорватских 10, 20 и 50 евроцентах.

Об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пленковича, когда Хорватия выполнит все условия для вступления в еврозону в 2023 году, тогда ей, как и другим членам этого валютного союза будет разрешено иметь национальные мотивы на одной стороне евроцентов. Для Хорватии это будет шаховница (клетчатое поле), карта Хорватии, куна (хорватская монета), Никола Тесла и глаголический алфавит. Премьер уточнил, что шаховница будет фоном, в то время как карта Хорватии будет на монете в два евро, куна – на монете в один евро, фигура Николы Теслы – в 50, 20 и 10 евроцентах и на 5,2 и одном евроцентах – глаголица.

Что интересно, Тесла, как символ был выбран хорватскими пользователями в ходе интернет-опроса, где он обошел многие другие заявленные символы, например город Дубровник.

При этом хорваты уже не первое десятилетие пытаются присвоить всемирно известного Николу Теслу себе на основании того, что тот родился в семье православного священника в селе Смилян в окрестностях хорватского Госпича. То, что в момент рождения Теслы Смилян и Госпич относились к Автро-Венгрии, а после отъезда ученого в США большинство его родственников погибли в ходе усташеского геноцида в Независимой Державе Хорватской, в расчет не берется.



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