Хорваты решили поместить сербского гения на евро

22.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Изображение родившегося на территории современной Хорватии сербского ученого Николы Теслы будет находиться на хорватских 10, 20 и 50 евроцентах.

Об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пленковича, когда Хорватия выполнит все условия для вступления в еврозону в 2023 году, тогда ей, как и другим членам этого валютного союза будет разрешено иметь национальные мотивы на одной стороне евроцентов. Для Хорватии это будет шаховница (клетчатое поле), карта Хорватии, куна (хорватская монета), Никола Тесла и глаголический алфавит. Премьер уточнил, что шаховница будет фоном, в то время как карта Хорватии будет на монете в два евро, куна – на монете в один евро, фигура Николы Теслы – в 50, 20 и 10 евроцентах и на 5,2 и одном евроцентах – глаголица.

Что интересно, Тесла, как символ был выбран хорватскими пользователями в ходе интернет-опроса, где он обошел многие другие заявленные символы, например город Дубровник.

При этом хорваты уже не первое десятилетие пытаются присвоить всемирно известного Николу Теслу себе на основании того, что тот родился в семье православного священника в селе Смилян в окрестностях хорватского Госпича. То, что в момент рождения Теслы Смилян и Госпич относились к Автро-Венгрии, а после отъезда ученого в США большинство его родственников погибли в ходе усташеского геноцида в Независимой Державе Хорватской, в расчет не берется.