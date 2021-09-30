Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
30.09.2021 13:08 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Сербия
Просмотров:

Глава МВД Сербии: «Курти знает, что при Вучиче государства Косово не будет»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на заявления «премьер-министра» Косово Альбина Курти для...

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на заявления «премьер-министра» Косово Альбина Курти для хорватского телеканала HRT, заявившего, что основная проблема в сложившейся ситуации на севере края заключается в президенте Александре Вучиче.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Проблема не в Косово, а в Сербии, – заявил Курти хорватскому телевидению. – Особенно в президенте этой страны, который думает и говорит, как в 90-х годах прошлого века».

В ответ на это Александр Вулин неожиданно согласился с лидером албанских сепаратистов, сказав, что нынешний сербский президент действительно проблема для «псевдогосударства Косово».

Курти и Вулин.

«Курти не нападает ни на Тадича, ни на какого-либо другого политика, который руководил Сербией, только на Александра Вучича. Курти знает, что пока Александр Вучич руководит Сербией, Косово не является и не будет являться государством, так же как он знает и то, что он не сможет изгнать сербов оттуда силой или безнаказанно повторить преступления «Армии освобождения Косово (UCK)», – добавил глава МВД Сербии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть