Глава МВД Сербии: «Курти знает, что при Вучиче государства Косово не будет»
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин отреагировал на заявления «премьер-министра» Косово Альбина Курти для хорватского телеканала HRT, заявившего, что основная проблема в сложившейся ситуации на севере края заключается в президенте Александре Вучиче.
Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Проблема не в Косово, а в Сербии, – заявил Курти хорватскому телевидению. – Особенно в президенте этой страны, который думает и говорит, как в 90-х годах прошлого века».
В ответ на это Александр Вулин неожиданно согласился с лидером албанских сепаратистов, сказав, что нынешний сербский президент действительно проблема для «псевдогосударства Косово».
Курти и Вулин.
«Курти не нападает ни на Тадича, ни на какого-либо другого политика, который руководил Сербией, только на Александра Вучича. Курти знает, что пока Александр Вучич руководит Сербией, Косово не является и не будет являться государством, так же как он знает и то, что он не сможет изгнать сербов оттуда силой или безнаказанно повторить преступления «Армии освобождения Косово (UCK)», – добавил глава МВД Сербии.
Спасибо!
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