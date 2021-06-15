Глава МВД Сербии: «Мы не капитулировали, я не видел ваших танков в Белграде!»

15.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин рассказал о беспрецедентном давлении Запада, о союзничестве с Россией и Китаем, и об угрозах жизни Александру Вучичу.

Об этом Вулин поведал в интервью «Политике», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш президент преподал им урок истории, человечности и достоинства, – поделился глава МВД Сербии впечатлениями об атмосфере, которая царила на недавнем заседании Совета Безопасности ООН. – Было больно слышать, как Хорватия, которая никогда не раскаивалась о [концлагере для сербов] Ясеноваце, говорит о необходимости наказать военных преступников. Прискорбно было слушать человека, который представляет себя тем, кто якобы выступает за гражданскую Боснию, но в которой сербы являются народом низшего порядка, а Республика Сербская – «геноцидным образованием».

Было жалко слышать, как послы великих держав, которые бомбили Республику Сербскую и Сербию – и никогда не были привлечены к ответственности, – говорят о необходимости соблюдать резолюцию Совета Безопасности. И они же напали на Сербию, то есть на Югославию, без резолюции Совет Безопасности. Я увидел атмосферу давления на Сербию, которой давно не было, настолько она была концентрированна. Все великие державы Запада, а также все страны региона были едины в том, что Сербия должна быть осуждена».

При этом Вулин отметил, что в том же Совбезе Россия и Китай выступили в защиту Сербии не как «протокольные друзья». При этом он обратил внимание на то, что Белград является одним из важнейших партнеров Китая в рамках инициативы «Один пояс, один путь». А также самым верным и надежный партнером Российской Федерации в Европе. При этом президенту Вучичу удалось наладить действительно дружеские отношения как с Владимиром Путиным, так и с Си Цзиньпином.

«Я помню одну болезненную дискуссию во время переговоров в Брюсселе, где нас задержали на несколько дней, выматывали, давили, чтобы сломать, чтобы мы что-то подписали, и с этим было покончено как можно скорее. И вы им объясняете, что правильно, а что нет, ссылаетесь на резолюции. В ответ один из членов европейской делегации вышел из себя и закричал: «Вы потерпели поражение в войне, вы капитулировали. Какие еще вопросы вы еще смеете тут задавать?!». А я ответил ему, что мы не капитулировали, и что я не видел их танков в Белграде, и что, пока я их не увижу, ему придется говорить иначе. Что ж, это их образ мысли…. Им нужна была Сербия, которая слушает и ни о чем не спрашивает. Так оно было задумано до Александра Вучича. Но сейчас это уже не та Сербия», – отметил Вулин.

Также министр внутренних дел Сербии сообщил, что ему уже известно имя человека, который заказал прослушку сербского президента, и он назовет его, когда тому будут официально предъявлены обвинения.

«Президент Вучич – очень трудный человек для работы в плане его личной безопасности. Он все время повторяет: «Ты не разлучишь меня с моим народом, я хочу поехать в ту деревню, посетить эту школу, я хочу поговорить с людьми». Представляете, какой это кошмар для охранных структур вокруг него? Когда планировалась его знаменитая речь была перед памятником Стефану Неманья, у нас была оперативная информация, что что-то может произойти.

Ему пришлось пройти несколько сотен метров в одиночку без какой-либо защиты, а вокруг были высокие здания, большое количество окон… Идеальное место для снайпера. Мы предложили отложить выступление, но он даже не хотел слышать об этом. Он такой, ему все равно, он привык получать удары», – заключил глава МВД Сербии.