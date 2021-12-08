Глава МВД Сербии: «Нас атакуют после каждого визита в Россию»

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Министр иностранных дел Сербии Александр Вулин рассказал, как на президента Александра Вучича давил Запад, требуя ввести антироссийские санкции.

По мнению министра, нынешние массовые протесты свидетельствуют о том, что зарубежные игроки хотят дестабилизировать ситуацию в стране.

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Министр внутренних дел Сербии заявил, что определенные «центры власти» хотят дестабилизировать Сербию, которая только благодаря большой сдержанности государства и полиции избегает конфликтов. Говоря о протестах в минувшую субботу и блокаде дорог некоторыми экологическими организациями и частью оппозиции, глава МВД отметил, что каждый такой протест обходится сербской полиции примерно в 1,1 миллиона евро.

«Просто нужно знать, что это не имеет ничего общего с экологией и окружающей средой, – сказал министр в эфире TV Пинк. – Организаторы протестов получают деньги от иностранных фондов, но подавляющее большинство вышедших на протесты при этом не получает денег ни от Фонда Рокфеллеров, ни откуда либо еще».

Говоря о сотрудничестве с Россией, Вулин сказал, что Российская Федерация всегда рядом, чтобы помочь Сербии, независимо от того, будет ли это военная, дипломатическая или экономическая помощь. Он оценил, что каждый визит сербских официальных лиц в Российскую Федерацию всегда провоцирует атаки на сербскую власть из четко определенных центров. По его словам, на президента Сербии Александра Вучича оказывали давление на Западе, чтобы Сербия ввела санкции в отношении России.

«Если бы это случилось, я не знаю, где бы мы сегодня брали газ. Благодаря тому, что Вучич ведет независимую внешнюю политику, и выручает наших друзей, таких как Россия или, например, Китай, сегодня у нас самая низкая цена на газ в Европе», – отметил глава МВД Сербии.