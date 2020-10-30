30.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Запад, Конфликт, Косово, Криминал, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
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Глава МВД Сербии сделал последнее предупреждение оккупационным силам KFOR в Косово


Известный своей жесткостью экс-глава сербского Министерства обороны, а ныне глава МВД страны Александр Вулин посетил подразделение пограничной полиции, где было совершено вооруженное нападение.

Вулин отметил, что косовские бандиты без каких-либо препятствий действуют в Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он приехал в пограничное полицейское подразделение вблизи города Куршумлия. Глава ведомства сказал пограничникам о том, что Министерство внутренних дел сделает все, чтобы предупредить международные структуры, в первую очередь, оккупационный контингент KFOR, об их ответственности за любое незаконное проникновение на территорию, контролируемую Белградом со стороны сепаратистского Косово.

«Их пассивность ставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это абсолютно недопустимо, – заявил Вулин.

Напомним, что инцидент произошел в прошлое воскресенье, кода полиции стало известно о том, что неизвестные вырубают лес неподалеку от города Курушумлия в Сербии.


Прибывший на место наряд злоумышленники встретили огнем из автоматов, после чего скрылись по направлению Косово.

По предварительным данным атаковавшими могли быть представители албанских банд соседнего края.

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