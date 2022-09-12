Глава «Нафтогаза» порекомендовал украинцам не надеяться на централизованное отопление

12.09.2022  20:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

В «Нафтогазе» не могут спрогнозировать, что может произойти на войне этой зимой, поэтому к данному периоду надо готовиться не только государству, но и простому населению, рассматривая альтернативные варианты отопления квартир.

Об этом в эфире телеканала «Общественный» заявил гендиректор компании Юрий Витренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В «Нафтогазе» не могут спрогнозировать, что может произойти на войне этой зимой, поэтому к...

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«Когда государство говорит – сколько нужно газа для прохождения отопительного сезона, мы должны учитывать не один, а много сценариев. Работает или нет ЗАЭС. Есть ли уголь, можно ли его доставить на те станции, которые работают на угле. Есть ли проблемы с распределением газа. Как работает система транспортирования газа. Эти риски мы пытаемся учитывать», – рассуждал он.

«Но мы должны понимать, что очень сложно точно спрогнозировать, что произойдёт на войне этой зимой. И поэтому люди, не только государство, должны готовиться к таким ситуациям, что даже в хранилищах есть газ, есть газ в системе, но через повреждение предприятия теплокоммунэнерго, которое производит тепло-поставку людям, люди не могут получить централизованное отопление. Поэтому у них должны быть другие варианты насколько это возможно, подготовившись к зиме», – завил Витренко.

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