Белорусский политолог: Москве пора формировать военный союз против Запада

12.09.2022  20:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия имеет огромное количество дружественных стран, однако Москве нужно сформулировать программу, для того, чтобы союзники выступили на стороне РФ в противостоянии с Западом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог Вадим Гигин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет огромное количество дружественных стран, однако Москве нужно сформулировать программу, для того, чтобы...

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«У России сейчас с коалицией есть проблемы. Да, вот есть Беларусь. Нельзя эту проблему откладывать на потом. Кто вместе с Россией? На основе какой программы, где эти KPI (показатель эффективности – ред.), ОДКБ, ЕАС, СНГ, ЕАЭС, другие формы, от ШОС сейчас будет саммит. Другие формы, в которых Россия может рассчитывать на своих союзников. Кто эти союзники?

Потому что – нельзя противостоять коллективному Западу, не опираясь на какой-то определенный союз. Это – очевидные вещи, и есть такие страны, которые готовы в этом союзе быть, а для других нужно четко и ясно сформулировать программу того, что будет, а не ожидать, что кто-то поймет политику Москвы просто из каких-то заявлений. Нет. Это четко и понятно – экономическая, идеологическая, военно-политическая составляющая.

Давайте, прямо скажем, сейчас есть здесь страны, которые нынешней своей государственностью обязаны России – Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, как минимум. Естественно, Россия вправе рассчитывать на более активную поддержку этих стран, как и некоторых других», – заявил Гигин.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев выразил уверенность, что в мире – очень много людей, которые считают важным борьбу с нацизмом и готовы воевать на стороне России.

«Я не понимаю, почему сейчас не дать возможность тем людям, которые считают для себя принципиально важным воевать с нацизмом, не встать вместе с нами плечом к плечу. Тем более, что таких добровольцев в самом начале операции было очень много. И в арабском мире, и в Африке, я уверен, что и в Азии таких людей очень много. …Скажем так, мне неважно, какого цвета кошка, если она ловит мышей», – сказал Соловьёв.

Напомним, ранее военный эксперт призвал Москву не чураться иностранной военной помощи, хотя бы потому, что на украинскую армию работает целый альянс, который имеет общий бюджет в 1 триллион долларов против российских 40 миллиардов.

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