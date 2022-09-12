Белорусский политолог: Москве пора формировать военный союз против Запада

Новости Украины

Россия имеет огромное количество дружественных стран, однако Москве нужно сформулировать программу, для того, чтобы союзники выступили на стороне РФ в противостоянии с Западом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог Вадим Гигин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России сейчас с коалицией есть проблемы. Да, вот есть Беларусь. Нельзя эту проблему откладывать на потом. Кто вместе с Россией? На основе какой программы, где эти KPI (показатель эффективности – ред.), ОДКБ, ЕАС, СНГ, ЕАЭС, другие формы, от ШОС сейчас будет саммит. Другие формы, в которых Россия может рассчитывать на своих союзников. Кто эти союзники? Потому что – нельзя противостоять коллективному Западу, не опираясь на какой-то определенный союз. Это – очевидные вещи, и есть такие страны, которые готовы в этом союзе быть, а для других нужно четко и ясно сформулировать программу того, что будет, а не ожидать, что кто-то поймет политику Москвы просто из каких-то заявлений. Нет. Это четко и понятно – экономическая, идеологическая, военно-политическая составляющая. Давайте, прямо скажем, сейчас есть здесь страны, которые нынешней своей государственностью обязаны России – Это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, как минимум. Естественно, Россия вправе рассчитывать на более активную поддержку этих стран, как и некоторых других», – заявил Гигин.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьев выразил уверенность, что в мире – очень много людей, которые считают важным борьбу с нацизмом и готовы воевать на стороне России.

«Я не понимаю, почему сейчас не дать возможность тем людям, которые считают для себя принципиально важным воевать с нацизмом, не встать вместе с нами плечом к плечу. Тем более, что таких добровольцев в самом начале операции было очень много. И в арабском мире, и в Африке, я уверен, что и в Азии таких людей очень много. …Скажем так, мне неважно, какого цвета кошка, если она ловит мышей», – сказал Соловьёв.

Напомним, ранее военный эксперт призвал Москву не чураться иностранной военной помощи, хотя бы потому, что на украинскую армию работает целый альянс, который имеет общий бюджет в 1 триллион долларов против российских 40 миллиардов.