Министр обороны США Пит Хегсет дал Москве чёткий сигнал, что американцы не намерены использовать прекращение огня для подготовки Украины к новому витку войны.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« То, что сказал Хегсет, обнадёживает , но это ещё не конец. Единственное, что важно для нас – это то, что НАТО не имеет никакого отношения к Украине, и что американские войска не будут задействованы. Это хорошая новость, а остальное можно обсудить», – сказал Макгрегор.

Ведущий канала, отставной военный США Дэниел Девис возразил, что его смутили слова Хегсета о повторении «Минска», «как будто он думает, что Запад хочет Минских соглашений ещё на 10-20 лет». Макгрегор не согласился с собеседником.

«Всё, что сказал Хегсет, уже несколько месяцев говорят русские. Он просто повторяет, так что всё в порядке, я согласен с этим с самого начала. Так что, думаю, мы ближе и ближе к переговорам, потому что мы повторяем то, что они говорили всё это время, а Байден их игнорировал.

Что касается «Минска», помните, не только Меркель, но и Макрон говорил, что «Минск» был создан для того, чтобы выиграть время для украинского преступного режима, чтобы он мог нарастить армию и силы для нападения на Россию. Вот, что мы имеем в виду, когда говорим, что не хотим больше никаких Минских соглашений, потому что они были бессмысленны. Запад никогда не собирался ничего выполнять.

«Минск» был обманом, чтобы одурачить русских, поэтому когда он говорит, что больше никаких Минских соглашений не будет, он посылает сигнал: «Это Дональд Трамп, мы не пойдём по этому пути». Я надеюсь, что нет, потому что мы должны быть уверены, что говорим правду», – объяснил полковник.