Глава Приднестровья назвал опасным популизмом разговоры о запрете РПЦ в Молдове

Елена Острякова.  
30.08.2024 17:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Президент Приднестровья Вадим Красносельский осудил заявления молдавских политиков о запрете в стране РПЦ по украинской модели.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Приднестровья Вадим Красносельский осудил заявления молдавских политиков о запрете в стране РПЦ по...

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«Я так предполагаю, что все это ведет к серьезному напряжению в Молдове. Чтобы запретить Русскую Православную церковь надо создать свою молдавскую церковь автокефальную. Но этого нет решения. Кто это будет делать? Либо уйти в румынскую церковь. А это целый процесс. Эти люди просто заявляют, не зная что и о чем, и что за этим последует в конечном итоге. Это чистый популизм, но популизм опасный», – сказал Красносельский.

Ранее депутат от правящей в Молдове партии PAS Василе Шоймару пообещал, что уже этой осенью в стране запретят Русскую православную церковь по украинскому образцу.

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