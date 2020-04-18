Глава раскольников обвинил православных в распространении Covid

18.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава созданной по аналогии с Украиной так называемой «Черногорской православной церкви», расстрига Мираш «митрополит Михаил» Дедеич призвал верующих не слушать призывов священников Сербской Православной Церкви и не принимать участие в пасхальной литургии.

Дедич обнародовал «пасхальное обращение» к своим адептам, которое начал с обвинений в адрес канонической Сербской Православной Церкви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не отзывайтесь на призывы безответственных и злонамеренных священников Белградского Патриархата, которые приглашают верующих на пасхальную литургию, – заявил Дедеич. – Вы подставляете себя, свои семьи и всех, кто контактирует с вами под опасность быть зараженными коронавирусом, что может привести к тяжелым последствиям и даже смерти».

«Митрополит Михаил» призвал верующих повиноваться властям и оставаться дома, и только в финале своего послания вспомнил о его сути, поздравив всех православных «страны и диаспоры» с Пасхой.

При этом Генеральная прокуратура Черногории еще не определилась с тем возбуждать ли уголовные дела в отношении митрополита Черногорского и Приморского (СПЦ) Амфилохия, ставрофорного протоирея Велибора Джомича и 23 других священников и мирян, задержанных за проведение и участие в православной литургии на Вербное воскресенье в храме Христова Воскресения и монастыре Златица в Подгорице.

«Мы не можем принизить наши духовные потребности, они у верующих на первом месте, – прокомментировал ситуацию ректор Цетиньской семинарии Гойко Перович. – Если будет добрая воля, в эти дни мы постараемся договориться с властями, особенно с медицинскими работниками, о причастии и Пасхе. Потому что очевидно, что мы не может согласиться с этими людьми из политики и полиции, которые сначала задерживают тебя, а потом спрашивают, что ты думаешь. Мы знаем, что литургия на Пасху может служиться по потребностям верующих без нарушений принятых норм».

Раскольничья «Черногорская православная церковь» в 2000 году была официально зарегистрирована как общественная организация. Ее нынешний «предстоятель» Мираш Дедеич изначально был священником СПЦ, но из-за своих моральных качеств лишился сана, вдобавок от него ушла жена.

Однако страдальца приютил Константинопольский Патриархат, который отправил его служить в Рим, но тот и там не нашел ничего лучшего, как вести разгульный образ жизни и сблизиться с католиками, после чего был отозван и отправлен за штат.

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Будни “монаха”: Дедеича увидели среди гостей модного показа

В начале 90-ых забытый было заштатный поп был приглашен в раскольничью структуру «Черногорская православная церковь», и после смерти ее главы его позвали на руководящую должность. Для этого раскольники из «Македонской православной церкви» постригли его в монахи, а другие раскольники – представители параллельного БПЦ – «Болгарского синода», возвели в достоинство митрополита.

Мираш Дедеич и его “духовное чадо” Жорж Булатович

Подобные телодвижения возмутили Вселенский Патриархат, и Константинопольский Патриарх Варфоломей предал Дедеича, ставшего именоваться «митрополитом Михаилом», анафеме.

В ответ скандальный и склочный по своему нраву «предстоятель ЧПЦ» назвал того «турецким патриархом», который настоящему черногорцу не указ.

В последнее время, правда Мираш Дедеич говорит о Патриархе Варфоломее с почтением, ожидая, что руководителю Черногории Мило Джукановичу, неоднократно заявлявшему что его стране и народу нужна «собственная Церковь», удастся уговорить Вселенского Патриарха дать черногорским раскольникам томос по украинскому образцу.