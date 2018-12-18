Глава раскольников рассказал, когда для украинцев введут новую дату празднования Рождества

18.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Новоизбранный глава так называемой «Православной церкви Украины» Епифаний решил собрался праздновать Рождество по католическому стилю.

По его словам, дата может быть перенесена в новом церковном календаре с 7 января на 25 декабря.

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Об этом Епифаний заявил в интервью «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом глава раскольников подчеркнул, что перенос, как и создание календаря, — это вопрос будущего.

«Даже если мы вспомним о праздновании Рождества Христова, о календаре. Если мы изменим с 7 января на 25 декабря, украинский народ этого не воспримет. Нужно объяснять, доказывать. Когда люди поймут, что это не догма, это просто дата, тогда возможно делать и принимать решения», – заявил Епифаний.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшую субботу на Украине создали новую церковь во главе со выходцем из раскольнического «киевского патриархата» Епифанием Думенко, считающимся «правой рукой» преданного анафеме Русской Православной Церковью Михаила «Филарета» Денисенко.

Примечательно, что ранее украинский парламент уже объявил католическое Рождество праздничным и выходным днем.