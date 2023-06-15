Глава Россотрудничества недоволен гражданами РФ за ненависть к врагам

Олег Кравцов.  
15.06.2023 08:52
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия, Русофобия, Украина


Чем больше продолжается конфликт на Украине, тем сильнее будет ненависть между народами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков.

Чем больше продолжается конфликт на Украине, тем сильнее будет ненависть между народами. Об этом,...

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Он не верит, что человеческие отношения между Россией и Украиной будут быстро восстановлены после окончания конфликта.

«Я, к сожалению, пессимист. Если раньше довольно эффективно могли работать инструменты образования и культурных обменов, сейчас я не вижу вариантов, когда при постконфликтном урегулировании увеличение образовательной квоты для студентов с Украины как-то повлияет на их ум и настроение. Чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше он подпитывает ненависть. Эта ненависть заразна, она появляется и у нас», – сказал Примаков в интервью «Известиям».

Он дал понять, что недоволен некоторыми выпадами своих соотечественников в сторону украинцев.

«Раньше мы говорили: «Смотрите, что пишут украинцы. Как они так могут?» А сейчас меня очень настораживают болезненные высказывания и наших граждан, и журналистов в том числе, в отношении украинцев. Возможно только надеяться на быструю решительную победу, чтобы прекратить рост этой ненависти по экспоненте и обрезать это довольно радикально.

Но время лечит, вспомните события в Чечне — мог бы кто-то себе представить, что республика будет одним из форпостов пророссийской государственности?», – резюмировал глава Россотрудничества.

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