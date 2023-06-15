Глава Россотрудничества недоволен гражданами РФ за ненависть к врагам

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Чем больше продолжается конфликт на Украине, тем сильнее будет ненависть между народами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков.

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Он не верит, что человеческие отношения между Россией и Украиной будут быстро восстановлены после окончания конфликта.

«Я, к сожалению, пессимист. Если раньше довольно эффективно могли работать инструменты образования и культурных обменов, сейчас я не вижу вариантов, когда при постконфликтном урегулировании увеличение образовательной квоты для студентов с Украины как-то повлияет на их ум и настроение. Чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше он подпитывает ненависть. Эта ненависть заразна, она появляется и у нас», – сказал Примаков в интервью «Известиям».

Он дал понять, что недоволен некоторыми выпадами своих соотечественников в сторону украинцев.

«Раньше мы говорили: «Смотрите, что пишут украинцы. Как они так могут?» А сейчас меня очень настораживают болезненные высказывания и наших граждан, и журналистов в том числе, в отношении украинцев. Возможно только надеяться на быструю решительную победу, чтобы прекратить рост этой ненависти по экспоненте и обрезать это довольно радикально. Но время лечит, вспомните события в Чечне — мог бы кто-то себе представить, что республика будет одним из форпостов пророссийской государственности?», – резюмировал глава Россотрудничества.