Глава РСМД: Российские войска на границе – это сигнал Украине и Западу

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Новости Украины

Присутствие российских военных неподалеку от границы – это предупреждение Киеву и одновременно НАТО, начавшему военное освоение украинской территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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«Если все перемещения войск вдоль границы проходят открыто и даже демонстративно, значит, цели провести внезапную военную акцию нет. Речь идет о сигнале, который посылается Киеву — недопустимость эскалации на юго-востоке Украины — и Западу — озабоченность в связи с военным освоением украинской территории», – сказал глава РСМД «Известиям».

Он добавил, что про официальное членство Украины и Грузии в НАТО речь не идет.

«При этом взят курс на их мягкую интеграцию без конкретных обязательств по обеспечению их безопасности, – добавил Кортунов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины просит российского лидера Владимира Путина дать гарантии ненападения.