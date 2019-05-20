20.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Скандал, Сюжет дня, Украина
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Глава СБУ перед увольнением устроил скандал на инаугурации Зеленского

Глава СБУ Василий Грицак и командующий Силами специальных операций ВСУ генерал Игорь Лунев отказались отдать честь – приветствовать по-военному – нового президента Владимира Зеленского на церемонии инаугурации.

Инцидент произошёл во время торжественного представления командующих видами войск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время представления главы СБУ Василия Грицака публика, наблюдавшая за торжествами, подняла гул и свист.

Президент Зеленский с главой украинских спецслужб, как и с командующим ССО, в отличие от других представителей командования, обменялся лишь рукопожатием.

Отметим, что новоизбранный президент сегодня распустил Верховную Раду и отправил в отставку ряд высокопоставленных лиц, в том числе и главу СБУ Грицака.

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