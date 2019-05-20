Глава СБУ перед увольнением устроил скандал на инаугурации Зеленского
Глава СБУ Василий Грицак и командующий Силами специальных операций ВСУ генерал Игорь Лунев отказались отдать честь – приветствовать по-военному – нового президента Владимира Зеленского на церемонии инаугурации.
Инцидент произошёл во время торжественного представления командующих видами войск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Во время представления главы СБУ Василия Грицака публика, наблюдавшая за торжествами, подняла гул и свист.
Президент Зеленский с главой украинских спецслужб, как и с командующим ССО, в отличие от других представителей командования, обменялся лишь рукопожатием.
Отметим, что новоизбранный президент сегодня распустил Верховную Раду и отправил в отставку ряд высокопоставленных лиц, в том числе и главу СБУ Грицака.
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