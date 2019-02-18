18.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Творящийся на Украине религиозный беспредел якобы организован ЛДНР и согласован с российскими спецслужбами.

Об этом в эфире «5 канала» заявил глава СБУ Василий Грицак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу точно сказать, что нападения на религиозные сооружения Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса», – утверждает Грицак.

Также он разглядел в религиозной ситуации, сложившейся на Украине, «руку» ФСБ.

«Но у нас есть подтверждённые данные, что планы по использованию религиозного фактора и дестабилизации ситуации на религиозной почве на Украине согласованы с управлением ФСБ Российской Федерации в Ростовской области», – заявил глава СБУ.

Напомним, ранее в Тернопольской области украинские радикалы напали на храм и избили священника.