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Глава СБУ унюхал ростовский след
Творящийся на Украине религиозный беспредел якобы организован ЛДНР и согласован с российскими спецслужбами.
Об этом в эфире «5 канала» заявил глава СБУ Василий Грицак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я могу точно сказать, что нападения на религиозные сооружения Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса», – утверждает Грицак.
Также он разглядел в религиозной ситуации, сложившейся на Украине, «руку» ФСБ.
«Но у нас есть подтверждённые данные, что планы по использованию религиозного фактора и дестабилизации ситуации на религиозной почве на Украине согласованы с управлением ФСБ Российской Федерации в Ростовской области», – заявил глава СБУ.
Напомним, ранее в Тернопольской области украинские радикалы напали на храм и избили священника.
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