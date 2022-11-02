Глава сербского МИД: Сербия – самый большой друг Китая в Европе

02.11.2022  20:43 (Мск), Белград
Оливер Галич .  
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Балканы, Дзен, ЕС, Китай, Общество, Политика, Россия, Сербия


Сербия и Китай будут укреплять сотрудничество во всех сферах, особенно в области экономики и инфраструктуры.

Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия и Китай будут укреплять сотрудничество во всех сферах, особенно в области экономики и...

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Это заявление глава внешнеполитического ведомства Сербии сделал на конференции «Новые мировые тренды в отражении ХХ съезда Коммунистической партии Китая», которая состоялась в Белграде.

«Поддержка Китая в сохранении суверенитета и территориальной целостности Сербии – чрезвычайно важна. Сербия в ответ полностью поддерживает защиту национальных интересов и уважение политики одного Китая», – подчеркнул Ивица Дачич в ходе своего выступления.

Глава МИД Сербии также отметил, что хотя Сербия – небольшая страна по территории, но она остается «самым большим другом Китая в Европе». Пекин также демонстрирует Белграду свою поддержку – как политическую, так и экономическую. Показателем этого служат многочисленные инфраструктурные проекты, реализованные в балканском государстве, и их число будет только расти.

«Я всегда говорил, что нас и китайцев полтора миллиарда», – пошутил в конце своего выступления глава сербской дипломатии.

Это была отсылка к старой сербской присказке «Нас и руса 300 милиона, нас без руса пола камиона» («Нас с русскими – 300 миллионов, а без русских – полгрузовика»).

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич на приёме в посольстве Китая в Белграде по случаю Национального дня КНР заявил, что между Сербией и Китаем существует стальная дружба, и Китай показал, что является другом Сербии в самые трудные времена.

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