Глава СНБО Украины грозит победить Россию с помощью «особого украинского духа»

19.12.2021  18:43 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Несмотря на недостаток современного вооружения, низкое морально-психологическое состояние ВСУ, Украина якобы способна противостоять российской армии.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на недостаток современного вооружения, низкое морально-психологическое состояние ВСУ, Украина якобы способна противостоять российской...

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«В случае нападения России все соответствующие институции, по законам военного времени, сразу встанут на защиту нашей страны. И если кто-то считает, что это будет лёгкая прогулка – поверьте, такого не будет. Хочу обратить внимание, что у нас ещё есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания – это наш дух. Почему мы отличаемся от русских? Дух свободы, дух ответственности за нашу страну – это наш внутренний дух, который есть не у каждой нации», – сказал Данилов.

Он считает, что именно этот внутренний дух «помог» украинской армии в 2014 году в Донбассе.

«И когда ребята и девчата в 2014 году почти без оружия отправились защищать нашу страну – это то, чего не ожидал враг. Он не мог себе такого представить, потому что считал, что начиная с Януковича, почти уничтожил нашу армию, СБУ, и другие институции. И именно благодаря этому духу нашего народа произошли те вещи, которые мы сегодня имеем», – резюмировал глава СНБО.



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