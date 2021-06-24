Глава СОМБ на брифинге для СМИ разъяснил задачи российских инструкторов в ЦАР

24.06.2021, Москва, Игорь Иванов

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов провел в Банги брифинг для журналистов.

В ходе общения с прессой Иванов напомнил, что российские инструкторы находятся в Центральноафриканской Республике в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, подписанном между РФ и ЦАР 21 августа 2018 года.

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Российские специалисты занимаются исключительно подготовкой армии и правоохранительных органов, подчеркнул глава СОМБ – организации, представляющей интересы россиян в ЦАР.

Иванов также добавил, что ключевой задачей инструкторов является повышение боеспособности вооруженных сил страны, чтобы обеспечить безопасность центральноафриканцев.

«Наши инструкторы не участвуют в боевых действиях на территории Центральноафриканской Республики. Они уважают цели и задачи, определенные Советом Безопасности», – напомнил глава СОМБ.

Ранее журналисты американского CNN и британского The Sentry опубликовали доклад, в котором обвинили российских инструкторов в нарушении прав человека на территории ЦАР. Они не предоставили никаких доказательств своим утверждениям, а для придания сенсационности материалу, причислили россиян к «ЧВК Вагнера».

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера назвал доклад попыткой дискредитировать сотрудничество Москвы и Банги.