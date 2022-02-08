Глава Союза православных граждан Черногории: «Кривокапич повторил судьбу Януковича»

В ответ на свержение умеренного правительства Черногории председатель Союза православных граждан Черногории Боро Джукич призвал всех православных страны объединиться.

Общественник уверен, что госпереворот в стране был осуществлен при помощи США.

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«Посольство США осуществило государственный переворот в Черногории, правительство Кривкопича пало, как в своё время пала слабая и безыдейная власть Януковича на Украине, боявшаяся опереться на православный русский народ Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси», – написал в своем обращении к единоверцам Джукич.- Тот, кто пытается понравиться всем, в итоге оказывается не нужен никому».

Далее общественник обращает внимание на то, что в результате вотума недоверия «экспертному правительства» Здравко Кривокапича, во всем потворствовавшего Западу, предавшего своих сербских соратников из «Демократического фронта» (по настоянию США не получили ни одного министерского портфеля), но сохранявшего уважение к СПЦ, к власти в Черногории пришли лидеры албанского и бошняцкого этнических меньшинств во главе с бывшим вице-премьером, албанцем Дританом Абазовичем.

«Они будут и дальше выживать православное сербское большинство, как они это сделали в Сербском Косово. В этой ситуации у нас – православных сербских черногорцев нет иного выхода, как всем, словно одному, выступить за наши святыни, как мы это сделали год назад, остановив внедрение антицерковного закона «слуги антихриста» Джукановича. Тогда с нами был великий духовный отец Черногории, митрополит Амфилохий, которого мы почитаем, как святого, и будем просить о его церковной канонизации. Его преемник – митрополит Иоанникий, также является твердым в вере пастырем, и под его духовным водительством мы вновь отстоим наши святыни», – заключает Боро Джукич.

Сегодня также стало известно, что депутатам либеральной фракции GP URA удалось отправить в отставку спикера Скупщины Черногории, лидера умеренных патриотов, коалиции «Мир – наша нация» Алексу Бечича. За его отрешение проголосовали 43 из 79 депутатов, 36 отдали голоса против.

Прощальное слово Алекса Бечича.

«Я много лет был оппозиционером, был им в трудные времена и знаю, что такое политический реваншизм. Я хотел показать на своей должности, что это все осталось в прошлом, и горжусь тем, что за полтора года работы никого не уволили за религиозную или национальную принадлежность….Мне тревожно, видя на какой пусть вступает Черногория», – сказал в своем прощальном обращении Бечич.