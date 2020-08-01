Глава СВР: Россия подготовила реестр болевых точек Украины

01.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Москва готовится нанести серьезный ущерб украинской экономике – под ударом окажутся важнейшие предприятия и объекты инфраструктуры.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк.

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«Российская Федерация использует все возможности для ведения торгово-экономической войны против Украины», – утверждает автор.

Пот его словам, речь идет о финансовом давлении, энергетическом шантаже, транзитно-транспортной блокаде, вытеснении украинских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта, дискредитации предприятий на международных рынках, инвестиционном проникновении на рынки Украины через подставные структуры.

«У разведки есть данные о том, что в РФ уже подготовлен «реестр» т.н. болевых точек Украины, через которые планируется нанести очень большой ущерб экономике нашей страны. Центральное место в списках занимают флагманы отечественной промышленности, украинские порты и транспортная инфраструктура, предприятия ТЭК и, конечно же, предприятия ОПК», – пишет Кондратюк.

Как сообщал ПолитНавигатор, украинские СМИ опасаются, что «русские купят Украину с потрохами».