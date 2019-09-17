«Русские купят Украину с потрохами»

17.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Граждане Российской Федерации могут скупить украинские земли, если будет запущен рынок земли.

Об этом пишет киевское интернет-издание «Апостроф», отмечая, что в правящем большинстве собираются предусмотреть законодательный запрет «на продажу земли гражданам государства-агрессора», как это сделано в законе «О приватизации государственного и коммунального имущества”».

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«Но мы далеки от идеализма. На сегодняшний день нет рынка земли, но земля продается завуалированно, с использованием схем, – говорит изданию вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Ярослав Кардаш. – Работают целые бригады юристов, которые находят лазейки в законодательстве и проводят такие операции. Нас купят с потрохами через подставных лиц. Мы же видим, какие игры ведет Россия, и они сделают все, чтобы подорвать продовольственную безопасность Украины».

«Действительно, часть земель вполне себе может скупить полноправный гражданин Украины, но потом просто подарить их российскому бизнесу, – приходит к выводу издание. – Что в этом плохого? Кроме моральной стороны вопроса, есть риск что россияне просто не будут ничего выращивать на скупленных угодьях, тем самым, ослабляя экспортные позиции Украины в пользу своих собственных».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский распорядился продать землю и открыть казино.