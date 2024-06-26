Глава украинских униатов оправдывает папу римского, предложившего Киеву сдаться

Вадим Москаленко.  
26.06.2024 14:33
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Религия, Украина, Церковь


В украинских СМИ нет компетентных специалистов, поэтому заявление папы римского Франциска «о белом флаге» для Украины было подано неправильно. Об этом в интервью «Укринформу» заявил предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Интервьюер отметила, что в кругу аналитиков и религиоведов, после «печально известного заявления папы о белом флаге», говорят, что «этого папу уже никогда на Украине не полюбят».

В украинских СМИ нет компетентных специалистов, поэтому заявление папы римского Франциска «о белом флаге»...

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«С одной стороны мы понимаем, что сегодня и папа лично, и Святой престол является стратегическим партнёром, поддерживает Украину, но своим способом. Мы, возможно, ожидаем один способ поддержки, а получаем другой.  Время от времени он как латиноамериканец говорит нечётко, говорит определёнными образами и символами, которые в нашем сознании имеют иные коннотации», – вступился за папу Шевченко.

Он добавил, что для правильного понимания Франциска папы нужны ватиканисты.

«Среди журналистики и религиозной аналитики есть отдельная отрасль под названием ватиканисты. Среди нашего журналистского сообщества журналистов, которые профессионально понимают в религиозном вопросе, довольно мало. А ватиканистов и сегодня нет», – сказал униат.

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