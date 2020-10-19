Глава украинской диаспоры азербайджанцев призвал к уничтожению и зачистке Карабаха

19.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Азербайджан должен прекратить любые переговоры с Арменией и зачистить Нагорный Карабах, физически уничтожая любых несогласных.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава Объединённой диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что на днях произошло в Гяндже – показатель того, что с этими людьми, этими военными группировками договариваться невозможно. Я категорически против того, чтобы сидеть с ними за столом переговоров и о чём-то говорить. Террористов нужно уничтожать.

Те военные формирования, которые на территории Азербайджана стреляют по мирным городам – с ними не о чем говорить, их нужно просто уничтожать и очищать наши территории», – призвал Джавадов.

Напомним, 16 октября в центр азербайджанского города Гянджи из НКР прилетела ракета «Эльбрус», убившая 13 и ранившая свыше 50 мирных жителей.

А перед этим азербайджанские войска наносили удары по столице Нагорного Карабаха Степанакерту.