Глава «Укрэнерго»: Нужно экономить, пока у русских не закончатся ракеты

23.10.2022  18:40 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 754
 
Дзен, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украинцам нужно готовиться к жёсткой экономии электроэнергии, поскольку русские перестанут поражать украинскую энергоинфраструктуру только тогда, когда у них закончатся ракеты, и, судя по всему, это наступит нескоро.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам нужно готовиться к жёсткой экономии электроэнергии, поскольку русские перестанут поражать украинскую энергоинфраструктуру только...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Продолжаем ли мы в нынешних условиях экспортировать электроэнергию, а если нет, может ли нам помочь Запад, раз уже мы в одной системе, компенсировать те потери, которые мы понесли в результате ракетных обстрелов?» – спросил модератор канала.

«Мы ничего не экспортируем, с 11 октября мы прервали экспорт после обстрела. Что касается импорта, техническая возможность такая есть, но цены в Европе намного выше украинских. И сейчас мы ведём диалог с европейцами о том, каким образом такая поддержка может быть предоставлена нашей энергосистеме в той ситуации, в которой мы оказались. Рассчитывать можем, вопрос в цене», – ответил глава компании.

(Как известно, Украина уже ежемесячно получает в качестве кредитов 5 млрд долларов от Запада).

Кудрицкий добавил, что экономящие электроэнергию украинцы ничуть не хуже фронтовиков.

«Это простые и очевидные бытовые советы, которые в итоге является вкладом в борьбу на фронте. Энергетический фронт – это уже не просто какая-то теоретическая конструкция. Это абсолютно осязаемый фронт, и мы можем видеть, как на нём развиваются события. Его нужно выиграть.

Русские будут бить по украинской энергетике и остановятся только когда потеряют такую возможность, не думаю, что у них может пропасть желание, думаю, что они должны исчерпать ракетный потенциал и параллельно увидеть тщетность своих усилий. А для этого нам нужно продемонстрировать свою стойкость.

Энергетики будут налаживать сети и электростанции, а граждане будут помогать энергетикам, экономно потребляя энергетику. Вот такие правила игры», – констатировал Кудрицкий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть