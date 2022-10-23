Глава «Укрэнерго»: Нужно экономить, пока у русских не закончатся ракеты

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Новости Украины

Украинцам нужно готовиться к жёсткой экономии электроэнергии, поскольку русские перестанут поражать украинскую энергоинфраструктуру только тогда, когда у них закончатся ракеты, и, судя по всему, это наступит нескоро.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаем ли мы в нынешних условиях экспортировать электроэнергию, а если нет, может ли нам помочь Запад, раз уже мы в одной системе, компенсировать те потери, которые мы понесли в результате ракетных обстрелов?» – спросил модератор канала.

«Мы ничего не экспортируем, с 11 октября мы прервали экспорт после обстрела. Что касается импорта, техническая возможность такая есть, но цены в Европе намного выше украинских. И сейчас мы ведём диалог с европейцами о том, каким образом такая поддержка может быть предоставлена нашей энергосистеме в той ситуации, в которой мы оказались. Рассчитывать можем, вопрос в цене», – ответил глава компании.

(Как известно, Украина уже ежемесячно получает в качестве кредитов 5 млрд долларов от Запада).

Кудрицкий добавил, что экономящие электроэнергию украинцы ничуть не хуже фронтовиков.

«Это простые и очевидные бытовые советы, которые в итоге является вкладом в борьбу на фронте. Энергетический фронт – это уже не просто какая-то теоретическая конструкция. Это абсолютно осязаемый фронт, и мы можем видеть, как на нём развиваются события. Его нужно выиграть. Русские будут бить по украинской энергетике и остановятся только когда потеряют такую возможность, не думаю, что у них может пропасть желание, думаю, что они должны исчерпать ракетный потенциал и параллельно увидеть тщетность своих усилий. А для этого нам нужно продемонстрировать свою стойкость. Энергетики будут налаживать сети и электростанции, а граждане будут помогать энергетикам, экономно потребляя энергетику. Вот такие правила игры», – констатировал Кудрицкий.