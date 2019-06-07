Главарь «Азова»: Кучму – геть! Зеленского – копать могилы!

07.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Основатель нацбата «Азов», депутат Верховной Рады Андрей Билецкий пожаловался на потери «побратимов», обвинив в провале украинского президента Владимира Зеленского и его представителей в Минске.

«Двое погибших за одну ночь. Десять раненых. За три дня – шесть погибших, два десятка раненых бойцов. Среди них – мои друзья.

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Это те дни, когда Кучма ведет «наиболее плодотворные и конструктивные переговоры» в Минске. Когда этот «новый» переговорщик нового президента, призывает запретить стрелять в ответ!

Я предлагаю Зеленскому поехать на похороны погибших, самому выкопать хоть одну солдатскую могилу. Узнать цену своих «веселых, мирных» решений и запретов стрелять во врага.

Что касается Кучмы – вновь становится актуальным лозунг 2001 года: «Кучму геть!», – заявил Билецкий.

Украинская сторона ранее утверждала, что потери на фронте произошли в результате попадания мины в блиндаж «Азова».

Армия ДНР опровергла эти сведения, уточнив, что «Азов» предпринял попытку прорыва фронта.