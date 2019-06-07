Карателей из «Азова» настигло возмездие – блиндаж накрыла мина

07.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Десять убитых и раненых вчера в Донбассе украинских военнослужащих, о чем сообщалось ранее, входили в состав неонацистского полка «Азов».

Об этом указывается в информации МВД Украины, опубликованной в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В зоне ООС во время обстрела погибли два бойцов НГУ, еще восемь получили ранения. На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм. попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии «Азов» (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести», – отмечается в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», контролирующие южный флаг фронта боевики «Азова» предупредили, что не станут выполнять приказы нового президента Украины.