17.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Главарь ОУН призвал «бить по зубам» Донбассу хорватским сценарием

Указ президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ для всех жителей Донбасса – сигнал к тому, что Украине пора срочно переходить к решительным действиям.

Об этом у себя в «Facebook» написал лидер националистической организации ОУН Богдан Червак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Итак, своим указом Путин упростил условия предоставления российского гражданства всем жителям Луганской и Донецкой областей, а не только оккупированных территорий.

Без сомнения, это и есть ответ Кремля на призыв Зеленского встретиться в Минске в т. н. нормандском формате. Путин действует жестко и с позиции силы. Ничего нового, так было всегда. Так действуют оккупанты, которым все сходит с рук», – негодует Червак.

Радикал отметил, что у украинских националистов никогда не было иллюзий относительно Москвы: Россия стремится «уничтожить Украину, а украинцев сделать рабами».

«Но крайне важно, чтобы этих иллюзий не имели другие. Ведь именно такие иллюзии приводят к неправильным решениям, когда обманываем себя надеждами, что уладим «конфликт» переговорами и санкциями», – взывает главарь ОУН.

«Рано или поздно, но придется бить по зубам, чтобы освободить украинские земли. Украина должна активно готовиться к собственному «хорватскому сценарию», а не кричать, что он нам не подходит. Как раз не подходят все другие сценарии», – рассуждает Червак.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть