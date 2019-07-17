Главарь ОУН призвал «бить по зубам» Донбассу хорватским сценарием

17.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Указ президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ для всех жителей Донбасса – сигнал к тому, что Украине пора срочно переходить к решительным действиям.

Об этом у себя в «Facebook» написал лидер националистической организации ОУН Богдан Червак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Итак, своим указом Путин упростил условия предоставления российского гражданства всем жителям Луганской и Донецкой областей, а не только оккупированных территорий.

Без сомнения, это и есть ответ Кремля на призыв Зеленского встретиться в Минске в т. н. нормандском формате. Путин действует жестко и с позиции силы. Ничего нового, так было всегда. Так действуют оккупанты, которым все сходит с рук», – негодует Червак.

Радикал отметил, что у украинских националистов никогда не было иллюзий относительно Москвы: Россия стремится «уничтожить Украину, а украинцев сделать рабами».

«Но крайне важно, чтобы этих иллюзий не имели другие. Ведь именно такие иллюзии приводят к неправильным решениям, когда обманываем себя надеждами, что уладим «конфликт» переговорами и санкциями», – взывает главарь ОУН.

«Рано или поздно, но придется бить по зубам, чтобы освободить украинские земли. Украина должна активно готовиться к собственному «хорватскому сценарию», а не кричать, что он нам не подходит. Как раз не подходят все другие сценарии», – рассуждает Червак.