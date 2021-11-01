Главарь «Правого сектора»: Нас отстреливает ФСБ

01.11.2021 09:28 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Сумах похоронили члена «Правого сектора» Александра Иванину, которого несколько дней назад застрелили возле подъезда собственного дома на глазах у жены.

Об этом сообщили в пресс-службе запрещенной в России группировки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правосеки» отмечают, что Иванина якобы боролся с контрабандой и наркоторговлей, за что и поплатился жизнью.

«Сумчане простились с членом национально-освободительного движения «Правый сектор», активистом Александром Иваниной (друг «Боксер»). Александр всю жизнь работал во благо родной Сумщины, вместе с другими активистами ячейки, боролся с процветавшей в регионе наркоторговлей и контрабандой. За что и был убит. В течение 3 лет, которые Александр провел в рядах «Правого сектора», он проявил себя как сознательный украинец, националист, человек твердого слова и несгибаемых принципов. Друг «Боксер» активно занимался патриотическим воспитанием молодежи, был эко-активистом. Вел здоровый образ жизни и был кандидатом в мастера спорта по боксу», – говорится в сообщении.

А главарь «Правого сектора» Андрей Тарасенко посчитал, что Иванину застрелил киллер по заданию российских спецслужб.

«Это не какие-то уголовные разборки или бытовой конфликт, о чем могут говорить местные правоохранительные органы. Это политическое мотивированное заказное убийство известного в городе общественно-политического деятеля. Работал профессиональный киллер. Вероятно, киллер был послан ФСБ РФ. Это была хорошо подготовленная спецоперация, которую готовили не один день. В составе группы были люди для отхода, для дополнительной разведки», – утверждает Тарасенко.