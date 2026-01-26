Главарь РДК рассказал, как вербует в нацисты новое пушечное мясо
Украинская репрессивная машина пользуется низкой идеологической подготовкой пленных российских солдат, чтобы самым малограмотным из них промывать мозги, и вербовать в РДК (признанную в РФ террористической).
Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил главарь неовласовцев – граждан России, воюющих за ВСУ в составе террористической «РДК» Денис Капустин (признанный террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас есть ребята, которые к нам приехали из идеологических соображений. И есть ребята, которые попадают к нам через плен.
Конечно, нужно проводить черту между идеологизированными врагами, для которых участие в этой войне – не вопрос финансов, а экзистенциальное противостояние. Для них я всегда буду первым предателем.
Но другие люди подходили к этому с прагматичной стороны: не сидеть в тюрьме ещё 7-10 лет, или вот, пойти по контракту. И для таких украинец – не идеологический враг, а строчка в контракте», – рассуждал власовец.
Он признался, что решение вербовать среди пленных было рискованным, но они выбирали плохо образованную молодёжь из провинций, которой легко внушить любые идеи.
«Это люди с очень примитивной картиной мира, они никогда в жизни не были даже за пределами своего региона, даже в Москве. И они не понимают, как устроен мир. И нам нужно это всё объяснить – откуда взялось русское националистическое движение, какие символы мы переняли, разницу между красным и белым движением. Рассказываем им про демократию.
Те, кто попадают через плен – это из каких-то ПГТ или деревенек, которых я даже не знаю. А добровольцы – наоборот, ребята из столиц, из другого социального слоя, и понимают, зачем они сюда приехали. И наша задача – их как-то выравнивать через идеологию и совместные мероприятия.
Для этого у нас есть уже своя литература, идеологические мероприятия, традиции. Иначе между людьми будет пропасть», – подытожил нацист.
