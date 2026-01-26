Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская репрессивная машина пользуется низкой идеологической подготовкой пленных российских солдат, чтобы самым малограмотным из них промывать мозги, и вербовать в РДК (признанную в РФ террористической).

Об этом в интервью укро-пропагандистке Наталье Мосейчук заявил главарь неовласовцев – граждан России, воюющих за ВСУ в составе террористической «РДК» Денис Капустин (признанный террористом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас есть ребята, которые к нам приехали из идеологических соображений. И есть ребята, которые попадают к нам через плен. Конечно, нужно проводить черту между идеологизированными врагами, для которых участие в этой войне – не вопрос финансов, а экзистенциальное противостояние. Для них я всегда буду первым предателем. Но другие люди подходили к этому с прагматичной стороны: не сидеть в тюрьме ещё 7-10 лет, или вот, пойти по контракту. И для таких украинец – не идеологический враг, а строчка в контракте», – рассуждал власовец.

Он признался, что решение вербовать среди пленных было рискованным, но они выбирали плохо образованную молодёжь из провинций, которой легко внушить любые идеи.