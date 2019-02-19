19.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Нацисты из группировки С14, которых связывают с СБУ, работают также по заказу от МВД, администрации президента и других ведомств. Об этом в эфире 4 канала заявил главарь группировки Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы заполняем определенную нишу, где закон не действует, и где есть вакуум справедливости, и люди этого очень требуют. Яркий пример – когда нас запаковали в Подольское РОВД, то представители уголовного розыска говорят: «Вы же занимаетесь нелегальными разливайками? Можете у меня дома закрыть, потому что участковый коррумпирован». И к нам уголовный розыск обращается, говорит: «помогите, парни, потому что вижу, вы этим занимаетесь, и вы закрываете, вы не берете деньги».

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Снова-таки, не каждый активист, что занимается разливайками или наркопритонами, он их действительно закрывает. Очень часто идет рэкет, крышевание и так далее. То есть, мы уже заработали такую репутацию, что к нам полиция обращается.

Я уже не говорю о том, что иногда, скажем, профессоры государственных аналитических институтов, которые работают или на Авакова, или на президента, обращаются за помощью по каким-то коммунальным вопросам…

К нам обращаются сейчас фактически те, кто должен был бы делать эти вещи», – заявил Карась.

Ранее глава центрального штаба партии «Национальный корпус» – политического крыла нацбата «Азов» Родион Кудряшов подтвердил публиковавшиеся в СМИ версии о тайной работе конкурирующей группировки националистов С14 на СБУ.