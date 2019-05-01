Главарь С14: Сожжение людей в Одессе – день торжества украинской жизни и добра

01.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Массовая гибель одесситов в огне пожара в Доме Профсоюзов – трагедия и слёзы только для русских.

Украинцам в этом плане горевать особо не о чем. Мало того, одесские события 2 мая можно считать торжеством жизни и добра для Украины, так как сгоревшие – это пророссийские «наёмники и террористы».

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Об этом в ходе дискуссии на канале «SobiNews» заявил главарь украинской нацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, видимо, побаиваясь ответственности, нацист собрал в оправдание массового сожжения людей все штампы украинской пропаганды, которая на протяжении пяти лет после трагедии обвиняет в смертях невинных людей неких «пророссийских провокаторов» и самих погибших.

«Второе мая – это для русских, конечно, трагедия, кровь и слёзы. С точки зрения криминалистики, это убийцы, наёмники, террористы, люди, которые хотели развалить государство, которые нападали на людей, потому это – агрессор, а не жертвы.

С точки зрения человеческого понимания, мне, конечно, их жаль, как жаль любого человека, которого втягивают в наркоторговлю, опиум Русского мира, втягивают в эту преступную схему, промывают мозги, он потом поджарен просто как курочка, потому что начальники идиоты, всё организованно идиотски, тупорыло, непродуманно, более того, ты умер, а ты ещё оказываешься виноват, потому что ты убивал людей, твои эти наркоманы, титушки, наёмники расстреливали людей, на всех видео зафиксировано, более того, под защитой мусоров, не сумев с этого даже победить», – потешается нацист.

«В этом контексте украинцы не могут в этот день плакать нормально, потому что они понимают: это день жизни. Это день, по сути, когда трагедия забрала смерть, но осталась жизнь, остались силы добра», – добавил Карась.